Zingaretti in Calabria: tappe a Lamezia e Cosenza

“Come promesso il segretario nazionale Nicola Zingaretti domani, mercoledì 8 gennaio, torna in Calabria per sostenere la candidatura a Governatore di Pippo Callipo e i candidati del Partito Democratico al Consiglio regionale”. Lo annuncia il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. “La prima tappa alle ore 15.00 sarà al centro regionale di neurogenetica a Lamezia Terme. A seguire, 15.30, ci sarà una visita alla struttura Progetto Sud e una conferenza stampa di presentazione dei candidati democratici. Alle 17.30 Zingaretti si sposterà a Cosenza dove è prevista una iniziativa pubblica al Cinema Mazzini. In serata è prevista una cena di autofinanziamento della campagna elettorale con iscritti e simpatizzanti”.