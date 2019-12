Eventi Successo per l’arrivo di Babbo Natale in Vespa nella città del Codex di

Successo per l’arrivo di Babbo Natale in Vespa nella Città del Codex. Nella serata di giovedì 26 dicembre, alle ore 18.00, si è dato vita alla sfilata in Vespa di Babbo Natale per Viale Michelangelo, Viale Luca De Rosis, Viale Margherita, Via Nazionale con tappa anche nell’incantevole centro storico bizantino, precisamente nella centralissima Piazza Steri, per la gioia dei tanti bambini che risiedono nel borgo antico. In seguito, poi, Babbo Natale è ritornato in Viale Michelangelo, presso la “Yogurtlandia” di Antonio Cappai, dove sono stati distribuiti, per l’occasione, caramelle e cioccolatini a tutti i bambini dello Scalo cittadino. Presenti anche i soci del Moto Club “I Cavalieri” di Corigliano, con il suo Presidente Mario Cosenza, ed il consigliere comunale, del comune unico di Corigliano-Rossano, Liliana Zangaro, i quali si sono complimentati direttamente con i fautori della lodevole iniziativa sia per l’ottima organizzazione e sia per aver dato vita ad un evento in città che ha entusiasmato tutti. I tanti bambini, accompagnanti dai loro genitori, hanno potuto incontrare e realizzare, allo stesso tempo, una foto ricordo con lo stesso Babbo Natale. Straordinaria, tra l’altro, l’animazione live di Emmanuele Magno che ha divertito quanti, fra questi grandi e bambini, hanno preso parte al consueto appuntamento in città. L’evento, per l’occasione, è stato seguito e documentato direttamente dal Reporter Antonio Le Fosse (Responsabile della comunicazione del Vespa Club Rossano). L’appuntamento in città è stato organizzato dal Vespa Club Rossano, grazie anche alla piena volontà del Presidente Francesco Arci e del suo direttivo, in collaborazione con il Comitato di Viale Michelangelo presieduto da Andrea Campana, il Comitato Frasso-Amarelli presieduto da Pasquale Capalbo, la Pro Loco la Bizantina presieduta da Federico Smurra, Magno Animazione e Yogurtlandia. La manifestazione, inoltre, è stata patrocinata dal comune unico di Corigliano-Rossano. Soddisfatto, in modo particolare, il Presidente del Vespa Club Rossano, Francesco Arci, per la buona riuscita della sesta edizione ed ha voluto ringraziare, allo stesso tempo, l’Amministrazione comunale ed il Reporter Antonio Le Fosse, oltre i diversi partner e alcune Associazioni del territorio, per la fattiva e preziosa collaborazione. Appuntamento, infine, al prossimo anno (2020) con la settima edizione di “Babbo Natale in Vespa” che, come di consueto, sarà organizzata dal Vespa Club Rossano.

ANTONIO LE FOSSE