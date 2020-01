Eventi Successo per il concerto di Capodanno di

Successo per il “Concerto di Capodanno” nella Città di Corigliano – Rossano. Sul mega-palco, in Piazza Salotto nell’area di Corigliano, si sono esibiti Briga, Nesli e Pika DMF. In seguito, poi, si è dato ampio spazio alla musica da discoteca con il Dee-Jay Set “Kiras” fino alle prime ore dell’alba. Soddisfatto, in modo particolare, l’assessore al Turismo e Spettacolo, Tiziano Caudullo, per la buona riuscita dell’evento che ha richiamato in Piazza Salotto migliaia di cittadini sia dall’intera area-urbana e sia dai diversi comuni dell’intera fascia jonica cosentina. Perfetto il servizio d’ordine e di sicurezza, durante tutta la manifestazione, garantito dagli agenti della Polizia di Stato e della Digos del Commissariato di Corigliano – Rossano, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dagli agenti della Polizia Municipale del comune unico di Corigliano-Rossano e dai volontari dell’Associazione Vigili del Fuoco di Cosenza. Prezioso, inoltre, il servizio sanitario assicurato dai volontari della Croce Rossa Italiana di Corigliano. Molto bravi, tra l’altro, gli artisti che si sono alternati sul palcoscenico che hanno entusiasmato, grazie alla loro straordinaria bravura e performance artistica, quanti hanno preso parte al Concerto di Capodanno. I tanti cittadini, oltre a scambiarsi gli auguri in Piazza per l’arrivo del nuovo anno (2020), hanno assistito ad un evento di alto livello artistico in cui non sono mancati momenti di grande divertimento, fino alle prime ore del mattino, che ha coinvolto tutti. Un plauso, infine, all’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano per aver promosso l’iniziativa.

ANTONIO LE FOSSE