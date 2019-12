News Soveria Mannelli ricorda Thomas Sankara, primo presidente del Burkina Faso di

Thomas Sankara, il primo presidente del Burkina Faso assassinato nel 1987, è stato ricordato dal Comune di Soveria Mannelli in occasione dei settanta anni della sua nascita avvenuta il 21 dicembre 1949 con l’intestazione di un piazzale davanti alla scuola di Colla. Questa iniziativa di valore pedagogico si collega all’intitolazione della strada che conduce alla locale scuola media, che anni fa è stata dedicata a Oskar Shindler, l’imprenditore tedesco che durante la seconda guerra mondiale ha salvato più di mille ebrei dallo sterminio della Shoah. Il Sindaco Leonardo Sirianni oggi ha convocato la Giunta Municipale per intestare il piazzale, in modo da ricordare la figura del giovane presidente africano che voleva emancipare il suo popolo, costruendo scuole, creando posti di primo soccorso sanitario in ogni villaggio, realizzando dighe, migliorando le condizioni delle donne, combattendo la corruzione e sopratutto rompendo con il passato coloniale. Infatti diceva che “l’aiuto di cui abbiamo bisogno è quello che ci aiuti a fare a meno degli aiuti”. Il Sindaco Sirianni ha annunciato una serie di iniziative per fare conoscere Thomas Sankara alla cittadinanza, delegando il Vice Sindaco Mario Caligiuri, che ha proposto l’intitolazione.