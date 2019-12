Eventi San Pietro Apostolo – Tiriolo: un ponte verso il futuro di

San Pietro Apostolo – Tiriolo: un ponte verso il futuro! Apre il primo Bio Baby Parking per la crescita dei bambini.

La notizia riguarda i bambini e finalmente si tratta di una buona notizia!

Grazie a Tiziana De Santis, membro dell’APS “Croce Gialla Serenity” con sede a San Pietro Apostolo e rappresentata da Santino Mazza che ne descrivere la mission, il 2020 si tinge di speranza e possibilità. Andando contro quello che è il concetto di spopolamento dei nostri territori di montagna, a gennaio aprirà le porte un luogo speciale ed unico di accoglienza per bimbi da 3-36 mesi ed oltre.

Ma come mai, mentre si fanno sempre meno figli e la popolazione tende a spostarsi nelle città, apre “La casa degli Elfi e delle fate”? Lo chiediamo all’ideatrice De Santis: “l’idea è partita dalla passione che io nutro verso i bambini. Parto da me, dal mio essere madre di tre figli di cui l’ultima di appena 4 mesi. Quando nasce una creatura si respira un’aria carica di gioia, energia e insieme responsabilità. Da genitore mi rendo conto che spesso il confronto con figure professionali competenti è necessario perché anche i nonni alcune volte possono trovarsi in difficoltà rispetto a questa nuova “generazione di millennials. La giusta presenza e luoghi di crescita di appoggio, possono creare i presupposti per una buona crescita. Il nostro luogo “Bio” è l’assoluta novità, bio in un’accezione unica e innovativa.

I professionisti di “FormAzione Promethes” che si occupano di formare gli esperti di Educazione da oltre vent’anni, sono felici di appoggiare questo progetto che partirà da Tiriolo, comune fra i due mari, luogo suggestivo e ricco di storia e sensibilità, come hanno dimostrato la presenza e le parole vivaci e professionali dell’Assessore alle Politiche Sociali Irene Paonessa.

Ma perché un genitore dovrebbe decidere di affidare il proprio bimbo a questa realtà? Risponde la Presidente e Psicoterapeuta Motivazionale Graziella Mazza: “I bambini hanno bisogno di adulti che credano in loro fin dai primi giorni di vita, anzi fin dalle prime ore dal concepimento, i dati scientifici lo dimostrano! Hanno bisogno di nutrirsi di amore, di sorrisi, di buone parole che lo incoraggino a sperimentare l’ambiente che lo circonda. Questo li renderà adulti più intelligenti, forti e pronti ad affrontare gli ostacoli della vita. Questo luogo contribuirà a migliorare le capacità dei bimbi, fare emergere pensieri creativi e trasformarli in progetti, affrontare le emozioni e farli sentire come meritano: esseri umani unici, speciali e perfetti!

Aggiunge il Vice Presidente Antonio Molinaro, nella veste di ricercatore indipendente di alimentazione, acqua e suono: “Sappiamo, oggi, che un ambiente sano crea adulti più sani. Per questo alimentarsi e bere correttamente fin dai primi giorni di vita fa la differenza. Gli studi hanno anche dimostrato che vivere in un ambiente con i giusti stimoli visivi, sonori e tattili, respirare aria correttamente ossigenata, favoriscono il sano apprendimento e lo sviluppo dell’intelligenza logico-matematica ed emotiva. L’idea di Formazione Promethes di portare avanti un’idea “Bio” si concretizza oggi grazie a “La casa degli Elfi e delle Fate”. A marzo, quando apriremo il corso professionalizzante di operatori di “Bio Nido” per i professionisti dell’educazione e del benessere, sapremo dove far svolgere il tirocinio agli allievi!

A conclusione Tiziana De Santis descrive il progetto: si lavorerà con piccoli gruppi di bimbi, perciò il numero è chiuso. Sarà un servizio aperto a tutti. Tiriolo è un paese a meno di 20 minuti sia da Lamezia Terme che da Catanzaro. La ciliegina sulla torta è il progetto “Diventa anche tu amico dei bambini”, dove i commercianti potranno concretamente sostenere “la casa degli elfi e delle fate” con un contributo economico ed diventare il punto di riferimento delle famiglie con scontistiche e facilitazioni. La ricchezza dei nostri luoghi è anche questa, rendere sostenibile territori che resistono ed esistono. Insomma, ci sono tutti i criteri acchè questa realtà diventi un gioiello incastonato nell’oro, la Calabria.