Eventi Reggio, novità nel 2020 per i presidii delle Forze di Polizia di

Città Metropolitana di Reggio Calabria, novità nel 2020 per i presidii delle Forze di Polizia. Sarà istituito un Commissariato Sezionale della Polizia di Stato a Pellaro e potenziata la Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo

Il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro dell’Interno, Dott.ssa Luciana Lamorgese, ha adottato, martedì 17 dicembre 2019, la pianificazione dei presidii delle Forze di Polizia per l’anno 2020.

Si tratta di un intervento previsto dalla legge n. 121 del 1981, che trova, ora, per la prima volta, concreta attuazione alla luce dell’impulso impresso con la direttiva ministeriale del 15 agosto 2017 e dopo aver avuto una preliminare condivisione in ambito sindacale lo scorso 31 luglio.

Le Città metropolitane interessate sono: ● Roma Capitale, con un ordinamento a se stante, ed altre nove Città metropolitane: ● Torino, ● Milano, ● Venezia, ● Genova, ● Bologna, ● Firenze, ● Bari, ● Napoli e ● Reggio Calabria; a queste si affiancano le quattro Città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale: ● Cagliari, ● Catania, ● Messina e ● Palermo, per un totale di 14 Città Metropolitane.

La Pianificazione dei presidii delle Forze di Polizia per l’anno 2020 Città nella Metropolitana di Reggio Calabria prevede:

Con il progetto di rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato, il Mantenimento dell’attuale assetto presidiario dei Commissariati Distaccati e l’istituzione di due Commissariati Sezionali, uno attraverso l’elevazione del Posto di Polizia sito in località Arghillà nella zona nord della città, ed uno in località Pellaro nella zona sud.

L’istituzione dei due Commissariati sezionali rappresenta un rafforzamento dell’azione di prevenzione e di contrasto della Polizia di Stato in aree del territorio fortemente a rischio. Le ulteriori misure sull’area metropolitana di Reggio Calabria attengono alla realizzazione di importanti progetti logistici che consentiranno una riallocazione in stabili più funzionali di diversi Commissariati distaccati. Le operazioni infrastrutturali saranno peraltro connotate da un forte valore simbolico trattandosi di interventi di riutilizzo di immobili confiscati alla malavita organizzata, come nel caso della riallocazione dei Commissariati distaccati di Palmi, di Polistena e di Gioia Tauro;