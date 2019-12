Cultura Premiati gli alunni della IV^ “A” della scuola Rossano 3 di

Premio Nazionale agli alunni della IV^ “A” della scuola primaria del Plesso di via Nazionale dell’Istituto Comprensivo Rossano 3.

Gli alunni della IV^ “A” della Scuola Primaria del Plesso di Via Nazionale che fa parte dell’Istituto Comprensivo Rossano 3, diretto dalla Dirigente Scolastica: la dott.ssa Elena Salvati, ha vinto il Premio Nazionale “Scrittori di Classe”, indetto dalla Conad – Insieme per la Scuola 2019, con l’elaborato dal titolo: “Il supplizio del tempo libero”. Al Concorso nazionale hanno partecipato 14.503 scuole di tutta Italia, con 29.731 classi. La IV^ “A” ha redatto l’elaborato in italiano sulla resilienza con l’aiuto della loro insegnante di Italiano, la dott.ssa Natalia A.M. Terzi (laureata in psicologia e con anni di esperienza maturati in Lombardia, sua regione di origine, e in Emilia Romagna). Il team della Classe IV^ “A” è composto, altresì, dall’Insegnante di Matematica: R. Morfù, dall’Insegnante di Storia: M. Blaconà, dall’Insegnante di Geografia: M. L. Alfieri, dall’Insegnante di Religione: A. Falcone e dall’Insegnante di Sostegno: E. Lepera.

La premiazione ufficiale, secondo alcune indiscrezioni, avverrà nel mese di marzo 2020. Il racconto, inoltre, verrà pubblicato sul libro che sarà disponibile nei punti vendita Conad di tutta Italia a partire da marzo prossimo. Per l’elaborato hanno contribuito tutti i piccoli scrittori della IV^ A con brevi scritti uniformati sotto la guida attenta dell’insegnante di italiano, la dott.ssa Natalia A.M. Terzi, felicissima per la vincita dei suoi alunni di un premio prestigioso su scala nazionale. Congratulazioni agli alunni, oltre ai docenti, per l’assegnazione dell’importante riconoscimento e “ad maiora semper”.

ANTONIO LE FOSSE