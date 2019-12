Spettacolo Parte da Reggio il tour del cantautore Michelangelo Giordano di

È uscito il 17 dicembre il videoclip della nuova canzone “E la luna splenderà” del cantore reggino.

Con il lancio del nuovo videoclip, inizierà anche il tour promozionale di Michelangelo Giordano e si partirà proprio dalla sua terra natia.

Oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 19.00, Michelangelo Giordano, sarà in diretta ai microfoni di Radio e TV Touring presso gli studi di Campo Calabro (RC), all’interno della trasmissione radiofonica Voices condotta dallo speaker, attore e conduttore Benvenuto Marra. Durante la trasmissione, verrà presentato il nuovo videoclip de “E la luna splenderà” ed il cantore calabrese proporrà dal vivo alcuni brani del suo nuovo album “Oltre il confine”, in versione acustica accompagnato dalla sua inseparabile chitarra e dal Maestro chitarrista Francesco Ammendolia.

Venerdì 20 dicembre, invece, Michelangelo Giordano incontrerà i suoi fans presso lo store di musica e dichi Discomania in via XXI agosto dalle ore 17.30 alle 19.00. Durante l’iniziativa i presenti potranno incontrare l’artista, acquistare il suo nuovo album autografato ed ascoltare le nuove canzoni.

Il singolo di lancio “E la luna splenderà è stato arrangiato dal produttore artistico Stefano Pulga e prodotta dal produttore esecutivo Antonio Pirillo; il videoclip del brano è stato realizzato dalla regista e videomaker Francesca Suffanti. Si tratta di una delicata ballad d’amore che s’intona perfettamente con l’atmosfera del Natale ormai alle porte.