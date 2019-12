Cultura Palazzo Campanella, evento sulle minoranze linguistiche in Calabria di

Dedicato al tema “La tutela delle Minoranze linguistiche calabresi a vent’anni dall’approvazione della legge 482”, si terrà venerdì 20 dicembre, nell’Auditorium “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella a Reggio Calabria un articolato evento che ha anche l’obiettivo dichiarato di trarre un bilancio sull’esperienza ventennale di salvaguardia e valorizzazione delle minoranze presenti nella nostra regione.

Il programma dell’iniziativa, che avrà inizio alle ore 10.00 nell’auditorium della sede dell’Assemblea regionale, prevede la proiezione del film Arbëria (regia di Francesca Olivieri, produzione “Open fields”) e un confronto pubblico sull’opera con Nicola Rovito, regista e produttore.

Poi il tema dell’evento, che si svolge in collaborazione col Corecom, sarà al centro di un dibattito che vedrà impegnati: Maria Concetta Cacciola, Dottore di Ricerca in Linguistica Storica e Italiana all’Università La Sapienza di Roma; Damiano Guagliardi, Presidente della FAA – Federazione associazioni arbëreshë; Paolo Martino, docente di Glottologia e linguistica generale Università LUMSA Roma e Carlo Pisano, componente Co.re.mi.l. – minoranza occitana.

Sui due decenni di esperienza calabrese della Legge 482, Palazzo Campanella ha ospitato di recente – il 2 dicembre u.s. – la proiezione del docufilm Kalavrìa e, sempre nel quadro della valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti in Calabria, in Consiglio regionale è in via di realizzazione una sezione specialistica di documentazione e approfondimento del Polo Culturale “Mattia Preti”.