Cronaca Maxi operazione dei Carabinieri, oltre 300 arresti di

È in corso una maxi operazione dei Carabinieri del Ros del Comando provinciale di Vibo Valentia in esecuzione di un ordine di custodia cautelare per 334 persone su richiesta della Dda.

L’operazione, denominata “Rinascita – Scott” disarticolerà le organizzazioni di ‘ndrangheta operanti nel territorio vibonese, con a capo la cosca Mancuso di Limbadi.

I 416 indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, tutti aggravati dalla modalità mafiosa. È in corso sequestro di beni per oltre 15 milioni di euro.

Gli arresti interessano varie regioni d’Italia, in cui la ‘ndrangheta vibonese si è ramificata, come Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Alcuni indagati sono stati arrestati all’estero e precisamente in Germania, Bulgaria e Svizzera, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Catanzaro e grazie alla collaborazione con le locali Forze dell’Ordine.

Nell’odierna operazione, frutto di indagini durate vari anni, sono impegnati 2.500 Carabinieri dei Ros e dei Comandi provinciali e unità speciali, quali cinofile e aereotrasportate.

Il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, nel ringraziare gli uomini e le donne impegnati nell’operazione, la magistratura e la Dda, ha commentato “stanotte lo Stato ha dimostrato tutta la sua capacità di reazione dispiegando uomini e mezzi per un attacco frontale. Da oggi in Calabria si respira un’aria migliore, un’aria di libertà”.