Liste Circoscrizione Sud Elezioni Regione Calabria

Regione Calabria: elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 26 gennaio 2020.

Nella Regione Calabria alle Elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020 gli elettori della Circoscrizione sud (Reggio Calabria) sono in totale 508.661 di cui 245.689 maschi e 262.972 donne.

I 4 candidati alla carica di Presidente della Giunta della Regione Calabria sono: Jole Santelli, per il centrodestra, Filippo ‘Pippo’ Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello, per il M5S, Carlo Tansi, indipendente.

1) – Jole Santelli, per il centrodestra; 6 liste: ● Forza Italia, ● Lega, ● Fratelli d’Italia, ● Udc, ● Jole Santelli presidente, ● Casa delle Libertà

● “Jole Santelli presidente”

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Lucia Caccamo

Enrico Ligato

Pietro Fallanca

Bruno Bagnato

Giuseppe Mattiani

Giuseppe Pinto

Rosario Macrì

● Fratelli d’Italia

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Orlando Fazzolari

Marco Cascarano

Domenico Creazzo

Alessandra Maria Polimeno

Raffaele Sainato

Giuseppe Neri

Demetrio Marino

● Forza Italia

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Giovanni Arruzzolo

Anna Bellantoni

Domenico Giannetta

Candeloro Imbalzano

Giuseppe Pedà

Giuseppe Raffa

Giuseppe Francesco Romeo

● Unione di Centro

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Pierpaolo Zavettieri

Giuseppe Roberto Vizzari

Giuseppe Gelardi

Riccardo Occhipinti

Carmen Regina Pegna

Nicola Paris

Sebastiano Primerano

● Lega

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Clotilde ‘Tilde’ Minasi

Francesco Macrì

Caterina Capponi

Rocco detto Roy Biasi

Antonino Coco

Giuseppe Pirrotta

Francesco ‘Franco’ Recupero

● Casa delle libertà

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Salvatore Cirillo

Giacomo Pietro Crinò

Maria Carmela Digiacco

Antonino Parrello

Stefano Princi

Francesco Rispoli

Francesco Surace

2) – Filippo ‘Pippo’ CALLIPO per il centrosinistra, 3 liste: ● “Io resto in Calabria”, ● Pd, ● Democratici Progressisti.

● Partito democratico

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Nicola Irto

Luigi Barbera

Domenico Battaglia

Giovanni Nucera

Cosima Pacifici

Nensi Spatari

Andrea Tripodi

● Democratici progressisti

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Flora Sculco

Antonio Andrea Billari

Antonino Crea

Michele Galimi

Luigi Vincenzo Giugno

Teresa Labate

Salvatore Sabatino

● Io resto in Calabria

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Michele Albanese

Marcello Anastasi

Fortunato Attinà

Angelo Carchidi

Mariangela Cozza

Maria Giurato

Antonio Malara

3) – Francesco AIELLO, per il M5S, 2 liste : ● Movimento 5 stelle, ● “Calabria Civica-Liberi di Cambiare”.

● Movimento 5 stelle

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Maria Laface

Antonino Scappatura

Armando Quattrone

Domenico Augliera

Riccardo Barbucci

Cosimo Romeo

Natale Costantino

● “Calabria Civica – Liberi di Cambiare”

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Amilcare Mollica

Jacopo Rizzo

Giovanni Barillà

Daniele Caccamo

Natale Bianchi

Antonella Italiano

4) – Carlo TANSI, indipendente con Tesoro Calabria, 3 liste: ● “Tesoro Calabria”, ● “Calabria Libera”, ● “Calabria Pulita”, queste ultime due, però. in corsa solo nella circoscrizione elettorale nord (Cosenza).

● “Tesoro Calabria”

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Rita Antonia De Lorenzo

Giuseppe Gervasi

Ettore Lacopo

Antonio Ruoppolo

Luigi Scaramuzzino

Pietro Sergi

Filippo Francesco Surace