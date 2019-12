Eventi La Strada per Pazzano sindaco: tutto pronto per i “Comizi d’amore per Reggio” di

Si svolgerà domani, domenica 29 dicembre, alle ore 18.30 al Cheers (via Tripepi, 45) la festa-comizio de “La Strada”. Ciascuno potrà dire la propria parola per costruire la Reggio che verrà. La propria parola per avere cura di Reggio.

Un incontro speciale nato ad un anno di distanza dall’evento “Nomi, cose, città. R come Reggio”, che dall’iniziativa spontanea di un gruppo di reggini attivi da anni nel campo della cultura, del sociale e della cittadinanza attiva, ha dato il via all’omonima piattaforma civica in rete. In questo spazio sono state proposte visioni di città, posto all’attenzione temi, organizzato iniziative e favorito la partecipazione di tante persone legate da un comune sentire: prendersi cura della nostra città.

Era il 23 dicembre 2018, La Strada aveva chiamato a raccolta al Cheers gli e le esuli nella e dalla città di Reggio Calabria. In un locale stracolmo di gente ci siamo conosciuti e ri-conosciuti, abbiamo raccontato Reggio, dato un nome ai problemi e alle bellezze, proposto percorsi.

Da quella esperienza è nata “La Strada”, un movimento politico che si è attivato nel corso di quest’anno con una serie di iniziative, tra cui i cammini urbani, le assemblee aperte alla cittadinanza reggina e i Nodi Tematici, che collabora politicamente col movimento demA di Luigi de Magistris che, il 27 ottobre scorso ha aperto ufficialmente la campagna elettorale del candidato a sindaco di Reggio Calabria de La Strada, Saverio Pazzano. Passo dopo passo, stiamo scrivendo il programma della Reggio di domani, insieme ad esperti e cittadini che credono in un progetto di reale cambiamento della città.