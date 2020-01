Gustovagando La Befana arriva in 500 nella città del Codex di

Oggi, lunedì 6 gennaio, la Befana arriva in 500 nella Città del Codex. Questa farà tappa, dapprima, nella centralissima Piazza Steri, alle ore 10.15, nel cuore del centro storico bizantino e, successivamente, in Viale Michelangelo, alle ore 11.15, allo Scalo di Rossano. Qui, inoltre, ci sarà l’aperitivo offerto dal nuovo locale di tendenza “Aimè”. L’appuntamento in città è stato organizzato, come di consueto, dal Club Fiat 500 Rossano, presieduto dal Presidente Domenico Orlando, in collaborazione con il Comitato di Viale Michelangelo, il Comitato “Frasso-Amarelli” e la “Pro Loco” di Rossano. Partner della manifestazione l’ASD “Sportland” Rossano, l’Autoscuola dei fratelli Attadia e la “Beatgenerationevent”. L’evento sarà documentato direttamente dal Reporter Antonio Le Fosse (Responsabile della Comunicazione del Club Fiat 500 Rossano). La Befana, per l’occasione, distribuirà, gratuitamente, caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. La cittadinanza è invitata a partecipare al consueto appuntamento nella Città del Codex.

ANTONIO LE FOSSE