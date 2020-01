Eventi Klaus Davi: lista per Africo presto verrà presentata di

Klaus Davi: lista per Africo presto verrà presentata, ne parlerò a ‘Fatti e Misfatti’. Sogno Chirico e Rubettino in giunta.

“Sto già chiedendo la disponibilità a persone africesi e non di fa parte della mia Lista per Africo.

Ovviamente dato che si voterà tra 18 mesi, c’è tempo sufficiente per costruirla. Inizialmente saremo un ‘movimento per Africo’ e poi ci sarà la lista.” Lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca e candidato sindaco.

“Colgo l’occasione per sottolineare la puntualizzazione dell’ex primo cittadino Francesco Bruzzaniti specificando che la relazione prefettizia redatta dal Ministero degli Interni per motivare lo scioglimento del comune locrideo, non parla di ‘reati’ bensì solo di irregolarità, ancorché ‘gravi’. Immagino che lo Stato farà chiarezza su questi punti anche per rispetto della comunità di Africo e colgo l’occasione per porgere le mie scuse all’ex sindaco e alla sua ex giunta.”

“Qualche nome? “Vorrei in giunta Annalisa Chirico, Gioacchino Criaco, Florindo Rubettino e qualche imprenditore che possa aiutare questa bellissima terra.”

Del caso Africo Klaus Davi parlerà a “Fatti e Misfatti” ‘I Fuorilegge’ su Tg Com oggi, martedì 7 gennaio, alle ore 13.30 e in replica alle 20.30 canale 51 digitale e 509 Sky.