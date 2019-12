News Incontro del Sindaco con i cittadini di

Oggi, lunedì 30 dicembre, a Mendicino incontro di fine anno con i cittadini del sindaco Antonio Palermo.

L’appuntamento, come da tradizione, è per le ore 18.30 al Parco degli Enotri (Ex Sporting) di contrada Rosario, dove il primo cittadino incontrerà concittadini, sostenitori e giornalisti per il consueto brindisi di fine anno e traccerà un bilancio dell’anno che sta per chiudersi. Infine, il sindaco Antonio Palermo indicherà i progetti futuri che caratterizzeranno le attività dell’Amministrazione comunale nel nuovo anno che sta per iniziare.