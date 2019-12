Cultura “greCÀntico” inaugura la stagione dell’AICC “Ibico” di

La delegazione reggina “Ibico” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica festeggia il proprio anniversario della rifondazione con la musica di Fulvio Cama ed il racconto di Daniele Castrizio.

Oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 17.00, la cultura e la storia locale incontrano lo spettacolo nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, dove il Professore Daniele Castrizio e il musicantore Fulvio Cama metteranno in scena il loro “greCÀntico, Storie ed Arti della cultura Magnogreca calabra”, nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione “Ibico”, Reggio Calabria.

“greCÀntico” è uno spazio in cui la musica di Cama ed il racconto di Castrizio si alternano e si intrecciano nel divulgare in modo originale e coinvolgente la storia e la tradizione del territorio calabrese. L’obiettivo più ampio è quello di fornire all’uditorio conoscenze e strumenti per poter approfondire e fare propria un’identità magnogreca trascurata o spesso ignorata ma che si rivela essere fondamento di molti aspetti della Calabria di oggi.

L’AICC, delegazione “Ibico”, Reggio Calabria, ad un anno dalla propria rifondazione, apre con questo incontro le attività della stagione 2019/2020.