Politica Fiamma Tricolore plaude all’operato di Gratteri di

La Fiamma Tricolore plaude all’operato del Dott. Gratteri – Per la Calabria è ora di pulizia o sarà declino eterno.

Il Movimento Sociale Italiano – Fiamma Tricolore vuole con la presente ringraziare le forze dell’ordine, gli inquirenti e in particolare il dott. Gratteri per l’operazione messa in atto nella giornata di ieri che ha portato all’arresto di politici, professionisti e massoni.

L’operazione ha evidenziato ancora una volta come sia totalmente marcio il tessuto politico-amministrativo-imprenditoriale che oggi compone la società calabrese. Una regione in cui l’illegalità è all’ordine del giorno, è accettata da gran parte dei suoi abitanti supinamente e passa quindi come inosservata, come ordinaria amministrazione. Le nostre esperienze di vita ci dicono che non c’è ambito di vita pubblica in Calabria che non sia contaminato dal malaffare.

Ecco dunque che operazioni come questa, siamo costretti purtroppo ad evidenziare la realtà, fanno storcere il naso a molti cittadini in quanto secondo loro andrebbero ad intaccare il già debole tessuto economico della regione e non invece colpire proprio quel malaffare che costringe ancora oggi la Calabria a vivere situazioni da terzo mondo.

Per tali motivi, per noi della Fiamma Tricolore, il dott. Gratteri è un eroe che ha sacrificato e continua a sacrificare la propria vita per una causa forse persa già in partenza: quella di rendere la Calabria una terra dove la legalità, il rispetto della legge non siano più considerati come fatti straordinari. Un idealista sostenuto da altri idealisti come noi.

A lui e a tutti gli uomini di legge va il nostro ringraziamento: c’è ancora una parte di calabresi, e noi speriamo siano ogni giorno di più, che rifiuta il malaffare e che cerca di vivere la propria quotidianità rispettando la legge per costruire un futuro migliore per la propria terra e per i propri figli.