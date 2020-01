Politica Entusiasmo a Cosenza per Pippo Callipo e Pd di

Graziano: grande entusiasmo a Cosenza per Pippo Callipo e il Pd.

“Grande partecipazione ed entusiasmo a Cosenza per l’evento pubblico con Pippo Callipo e il segretario Nazionale Nicola Zingaretti”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano a margine della manifestazione al Supercinema Modernissimo. “Una sala gremita in ogni ordine di posto – aggiunge – e centinaia di persone rimaste fuori a seguire la manifestazione su un maxischermo è il segno dell’entusiasmo che si sta creando attorno alla candidatura di Pippo Callipo e la coalizione di centrosinistra che ha fatto di legalità e trasparenza due pilastri imprescindibili del proprio progetto politico. Senza legalità e trasparenza non può esserci quello sviluppo necessario affinché i giovani non siano più costretti ad emigrare”. “Chi ha a cuore il futuro della Calabria e vuole fermare l’invasione della Lega ha un’unica strada votare per il Partito democratico e Callipo”, conclude Graziano.