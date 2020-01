Eventi CSC Nuvola Rossa sul futuro degli spazi sociali sul territorio di

Comunicato inerente all’assemblea pubblica che avrà luogo a cura del CSC Nuvola Rossa, durante la quale si tratterà del futuro degli spazi sociali sul territorio.

Oggi, domenica 5 gennaio, alle ore 17.00 presso il Centro Socio Culturale ‘Nuvola Rossa’, a Villa San Giovanni via II novembre 82, avrà luogo un incontro pubblico che verterà sul futuro degli spazi di socialità e aggregazione sul territorio per costruire insieme la Casa del popolo e, appunto, il futuro dei nostri territori!.

Il collettivo ‘Nuvola Rossa’ intende programmare interventi e azioni che pongano il centro socio-culturale, recentemente sottratto alla speculazione finanziaria, al centro delle esigenze culturali e sociali della cittadinanza dell’area dello Stretto. Del resto, gli intenti e le speranze di chi, negli anni Ottanta, aveva contribuito alla creazione di questo spazio, concepito come Casa del Popolo, andavano proprio in questa direzione: dotare un territorio tradizionalmente svantaggiato sotto il profilo economico e sociale di opportunità di incontro e crescita culturale.

Per questo motivo abbiamo scelto di articolare l’incontro di domenica tra memoria del passato e visione sull’avvenire. Abbiamo l’ambizione di far dialogare tra loro generazioni diverse e mettere in collegamento aspettative, desideri e ambizioni che sono al contempo individuali e collettivi.

Nel corso dell’assemblea verrà tracciato un bilancio dell’attività passata e si condivideranno idee e propositi per il futuro del centro socio-culturale, al quale potranno contribuire tutti i cittadini interessati.

Se oggi i rapporti interpersonali corrono sempre di più il rischio di essere svuotati di senso dai dispositivi digitali e l’emigrazione giovanile di massa impoverisce le nostre città, crediamo che dotare i territori di luoghi di socialità in cui potersi incontrare, portare avanti esperienze di mutualismo, studiare forme collettive di difesa dell’ambiente, praticare la solidarietà attiva e fare cultura siano tutti obiettivi prioritari.

Non possiamo rassegnarci alla desertificazione del tessuto sociale e allo svilimento dell’essere insieme comunità, secondo le strumentalizzazioni di una classe politica sempre più inadeguata e perversamente legata ad ambienti masso-mafiosi, come le recenti inchieste hanno dimostrato.

Al termine dell’assemblea verrà estratto il biglietto vincente della riffa di Natale del ‘Nuvola Rossa’, che si aggiudicherà un cesto di prodotti enogastronomici locali a chilometro zero, forniti da ‘SOS Rosarno’.