Cultura Cittanova, introduzione ad Alberto Cavaliere di

“Introduzione ad Alberto Cavaliere”. Ovvero, un’immersione suggestiva nei temi e nello stile di uno dei più influenti intellettuali calabresi del ‘900. Un viaggio attraverso le pagine di un volume interamente dedicato al “Cavaliere errante”, alla sua poetica e al suo percorso culturale, sociale e letterario.

Oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 18.00 presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova, il libro verrà presentato ufficialmente alla Comunità cittanovese. Un’opera realizzata su indirizzo dell’Amministrazione Comunale di Cittanova al fine di avviare un percorso virtuoso di riscoperta di uno dei figli illustri della Calabria più autentica.

Al tavolo dei relatori, introdotti e moderati dal giornalista Emilio Lupis, interverranno il giornalista curatore del volume Antonino Raso; lo storico Antonio Orlando e il Dottore di ricerca in Semiotica Alberto Gangemi. A aprire i lavori l’Assessore alla Cultura del Comune di Cittanova Marianna Iorfida. In chiusura il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino.

Il libro “Introduzione ad Alberto Cavaliere” è parte integrante del progetto “Cittanova è Cultura”, progettato e realizzato dal Comune di Cittanova con il cofinanziamento della Regione Calabria.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato in campo culturale – ha sottolineato il Primo Cittadino Francesco Cosentino – e ringraziamo quanti hanno contribuito a renderlo concreto e fruibile per l’intera Comunità cittanovese. Cavaliere è punto di riferimento per la storia e la cultura non solo locale, ma calabrese e nazionale, e ritenevamo necessario un nuovo sforzo di ricerca utile al percorso di riscoperta di questa figura così prestigiosa. L’Amministrazione Comunale prosegue, dunque, il lavoro di memoria e di valorizzazione del patrimonio immateriale e valoriale cittadino. Una costruzione di identità e ricordo che oggi più che mai risulta fondamentale per la nostra terra e per il nostro futuro”.