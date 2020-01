Spettacolo Cinema Reggio Calabria: programmazione film 1 gennaio di

___________________________________________________________________

Cinema AURORA via Santa Caterina 151 tel. 0965-45373

___

Pinocchio ore 17.30 – 20.00 – 22.30 in 2D sala 1

ore 19.00 – 21.30 in 2D sala 2

___________________________________________________________________

Cinema LA NUOVA PERGOLA via Reggio Campi – P. Rotonda tel. 0965-27828

___

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle ore 16.30 in 2D

___

Star Wars – L’ascesa di Skywalker ore 18.30 – 21.30 in 2D

___________________________________________________________________

Cinema MUTISALA LUMIERE via la Boccetta angolo via Ciccarello tel. 0965-51036

___

Tolo Tolo ore 14.45 – 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30 in 2D sala De Curtis

ore 15.30 – 17.15 – 19.00 – 20.45 – 22.45 in 2D sala Sordi

ore 16.00 – 17.45 – 19.30 – 21.15 – 23.00 in 2D sala I. Bergman

___

Spie sotto copertura ore 15.30 ultimo giorno mercoledì 8 in 2D sala Mastroianni

___

Jumanji – The next level ore 18.30 – 22.00 in 2D sala De Sica/Virna Lisi

___

Playmobil the movie ore 15.45 in 2D sala De Sica

___

Il primo Natale ore 16.00 – 16.30 – 18.00 – 20.00 ultimo giorno mercoledì 8 in 2D sala De Sica/V. Lisi

___

Last Christmas ore 17.30 – 19.45 – 22.00 ultimo giorno mercoledì 1 in 2D sala Mastroianni

___

La dea fortuna ore 20.35 – 22.40 ultimo giorno mercoledì 8 in 2D sala De Sica

___________________________________________________________________

Cine Teatro ODEON via V. Veneto 77 tel. 0965-898168

______

Tolo Tolo ore 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30 in 2D

___________________________________________________________________