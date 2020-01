Eventi Capodanno. Klaus Davi lo ha trascorso a San Luca, con foto virale sul web di

Klaus Davi ha trascorso l’ultimo giorno del 2019 a San Luca. Ha girato tutti i bar, gli esercizi commerciali e molte case salutando i residenti e i molti emigrati giunti nel paese in questi giorni per condividere le feste con amici e parenti. Tra le attività del Consigliere comunale del Comune che ha dato i natali a Corrado Alvaro c’è stata anche una partita a carte giocata con alcuni anziani del posto nel bar della Piazza del Municipio. Una foto diventata subito virale e commentata positivamente da migliaia di followers e non solo del massmediologo italo-svizzero che con la sua candidatura ha restituito una amministrazione al comune della Locride dopo 11 anni di commissariamento.

Klaus Davi, sempre in qualità di Consigliere comunale di San Luca, splendido borgo aspromontano, dove nessun politico italiano viene per meri pregiudizi radicati verso la Locride e dove le istituzioni si fanno sentire solo se devono sciogliere qualche amministrazione – possibilmente a distanza – ha ringraziato il presidente Mattarella per il riferimento al sud e alle disuguaglianze nel discorso di fine anno. Davi auspica che però “le Istituzioni facciano molto di più per valorizzare questa terra dimenticata da tutti e sprofondata in una crisi drammatica della quale nessuno parla: non il Parlamento, non i Ministeri, tantomeno quelli del sud e dimenticata persino dai politici che sono originari di queste terre.”