Babbo Natale arriva in Vespa a Rossano.

Oggi. giovedì 26 dicembre, alle ore 18.00, sfilata in Vespa di Babbo Natale per Viale Michelangelo, Viale Luca De Rosis, Viale Margherita, Via Nazionale con tappa anche nell’incantevole centro storico bizantino. In seguito, poi, si ritorna in Viale Michelangelo presso la “Yogurtlandia” dove saranno distribuiti, per l’occasione, caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. Sarà possibile fare anche foto e selfie con Babbo Natale. Non mancheranno, inoltre, momenti di intrattenimento e di grande divertimento grazie all’animazione live di “Magno Animazione”. E’ possibile, in occasione della sesta edizione dell’arrivo di Babbo Natale in Vespa, ammirare le Vespe storiche che saranno in bella mostra sul Viale Michelangelo. L’evento sarà seguito e documentato direttamente dal Reporter Antonio Le Fosse (Responsabile della comunicazione del Vespa Club Rossano). L’appuntamento in città è stato organizzato dal Vespa Club Rossano, grazie alla piena volontà del Presidente Francesco Arci e del suo direttivo, in collaborazione con il Comitato di Viale Michelangelo, il Comitato Frasso – Amarelli, la Pro Loco la Bizantina, Magno Animazione e Yogurtlandia. La manifestazione gode, tra l’altro, del Patrocinio del comune unico di Corigliano – Rossano. I cittadini ed i tanti bambini dell’intera area-urbana e non solo sono invitati a partecipare al consueto appuntamento natalizio nella Città del Codex.

ANTONIO LE FOSSE