Eventi AVR – Avviso Festività di

Si ricorda ai cittadini che nei prossimi giorni, durante queste festività, vi saranno delle modifiche nel servizio di raccolta differenziata porta a porta (come già indicato nei calendari distribuiti in precedenza).

➡ Porre attenzione ai giorni nelle vicinanze delle festività per eventuali variazioni di raccolta ⬅

📍➡ Giovedì 26 dicembre il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta ♻ presso gli Uffici comunali del Servizio Anagrafe via Torrione Prolungamento 2/N non sarà operativo❌.

📍➡ Il Centro comunale di Raccolta di Condera il 24 e 31 dicembre sarà aperto dalle 🕗 08.00 alle 🕐 13.00, mentre il 25 e 26 dicembre non sarà operativo❌.

AVR ringrazia per la collaborazione e augura buone feste!

DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook Differ enziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.