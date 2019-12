News A Villa San Giovanni iniziativa nel nome di Franco Nisticò a 10 anni dalla sua morte di

A dieci anni dalla grande manifestazione No Ponte funestata dalla tragica morte di Franco Nisticò, si svolgerà oggi, sabato 21 dicembre, al Nuvola Rossa di Villa S. Giovanni un’iniziativa per ricordare quella giornata e, soprattutto, la figura dell’ex sindaco di Badolato e simbolo della lotta per la messa in sicurezza della SS.106.

L’iniziativa è promossa dalla Rete No Ponte, csc Nuvola Rossa, Potere al Popolo!, Legambiente Reggio Calabria, Csoa A.Cartella, Società dei territorialisti e delle territorialiste, Laboratorio territoriale San Lorenzo – Condofuri, Officina dei Saperi, Osservatorio del Sud e USB Reggio Calabria.

L’intento degli organizzatori era quello di aprire questo decennale con l’intitolazione della piazza dedicata alla memoria di Franco Nisticò ma, nonostante i proclami e le delibere, il Comune di Villa San Giovanni ha di fatto insabbiato quel percorso richiesto a gran voce da centinaia e centinaia di persone negli anni passati.

Percorso che dovrà quindi riprendere per ottenere questo risultato, a ricordo di una figura importante per la Calabria. Appuntamento allora alle ore 17.00 al c.s.c. Nuvola Rossa di Villa San Giovanni con un’assemblea per dibattere di temi ambientali e dei problemi mai risolti della nostra terra, nonostante le svariate lotte portate avanti da movimenti ambientalisti, politici e di cittadinanza attiva.

Alle 21.00 lo spettacolo teatrale “Spartacu strit viù” di Francesco Gallelli e Luca Michienzi, ispirato e legato alla vita e alle lotte di Franco Nisticò.