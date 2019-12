Eventi 17 Pezzi, primo singolo di Eleonora Toscani di

17 Pezzi, dal 20 dicembre è in tutti i digital stores il primo singolo di Eleonora Toscani.

“Ci sono persone che si fanno in 4 o in 1.000 pezzi per tenersi stretti gli amori sbagliati. Ognuno ha il proprio numero. Io mi sono fatta in 17 pezzi per il mio…”

È uscito con Giuro Music 17 pezzi, il brano della giovane cantautrice Eleonora Toscani, distribuito da Artist First in tutti i digital stores.

Un brano intimistico, che scava nelle pieghe delle emozioni che accompagnano l’anima quando finisce una storia importante. Ma lo fa con l’energia e la forza di chi vuole proseguire il cammino con le proprie gambe.

Eleonora Toscani, abruzzese, classe 1992, inizia a suonare la chitarra giovanissima. Inizia a scrivere canzoni a 19 anni e contemporaneamente si iscrive al conservatorio frequentando il corso di Contemporary Writing and Production nel dipartimento di Popular Music coordinato dal Maestro Angelo Valori. Grazie ad una borsa di studio frequenta il Columbia College di Chicago e poi la Popakademie di Mannheim, in Germania. Dopo la laurea in conservatorio frequenta il Corso Autori e Compositori presso il C.E.T. di Mogol. Attualmente sta lavorando al suo primo cd.

17 Pezzi

Torno a casa a piedi non mi accompagnare

mi piace camminare

Mentre cammino verso casa faccio finta che vado di fretta

conto quanti passi ho fatto da quando tu m’hai distrutta

tu che mi scrivi ancora ma che male ho fatto

ci penso e non ci penso e faccio un altro passo

Vado di fretta ma non vado da nessuna parte

dove vuoi che vada se inciampo sempre nelle solite fosse

E non mi basta questa vita per capire

perché è semplice complicare il pane,

Eppure è così facile abbracciarci bene ma non lo sai fare

questa volta torno a piedi non mi accompagnare

Ti dimentico domani, oggi non ci riesco

ma quali amici se mi piaci

mi riprendo le mie mani, io mi farò un dispetto

dimenticherò i tuoi baci

mi sono fatta in 17 pezzi e non son bastati

ma che fatica questi cavolo di amori sbagliati

Torno a casa a piedi anche questa volta

tu che racconti favole e io che sono stanca

ma ti ascolto, raccontami bugie dai salvami il mondo

tu sei niente che mi serve eppure ne ho bisogno

E non mi basta questa vita per capire

perché è semplice complicare il pane,

Eppure è così facile abbracciarci bene ma non lo sai fare

questa volta torno a piedi non mi accompagnare

ti dimentico domani, oggi non ci riesco

ma quali amici se mi piaci

mi riprendo le mie mani

io mi farò un dispetto dimenticherò i tuoi baci

mi sono fatta in 17 pezzi e non son bastati

ma che fatica questi cavolo di amori sbagliati

torno a casa a piedi non mi accompagnare, mi piace camminare

mentre cammino penso a quanti baci sarebbero serviti per farti

restare, per farmi ancora male, per farmi stare bene,

ma poi ci penso meglio e … non lo voglio sapere.